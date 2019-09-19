2019/09/19 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f_e_t0Otm0E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد وأربيل.. ملفات عالقة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد وأربيل.. ملفات عالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).