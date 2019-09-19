2019/09/19 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: تنفيذ انزال جوي في هور الدلمج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: تنفيذ انزال جوي في هور الدلمج ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: تنفيذ انزال جوي في هور الدلمج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).