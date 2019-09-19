2019/09/19 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإعلام الأمني: تنفيذ انزال جوي في هور الدلمج
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: تنفيذ انزال جوي في هور الدلمج ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: تنفيذ انزال جوي في هور الدلمج ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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