حملة واسعة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في البصرة

2019/09/19 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، حملة واسعة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة في المحافظة.

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