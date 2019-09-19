مجلس محافظة كربلاء يقرر التريث برفع التجاوزات السكنية لحين توفير البدائل المناسبة

2019/09/19 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، اليوم الخميس، التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين توفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم.

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