الإتحاد الوطني : لن نقبل بإحتكار اربيل من قبل اية جهة سياسية

2019/09/19 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإتحاد الوطني الكردستاني عدم قبوله بما وصفه إحتكار مدينة أربيل من قبل أي جهة سياسية.وقال لطيف الشيخ عمر المتحدث الرسمي باسم الإتحاد الوطني في تصريحات صفية تعقيبا على منع دخول أحد أعضاء المكتب السياسي للإتحاد الوطني إلى أربيل، إن الإتحاد الوطني لن يقبل بإحتكار مدينة أربيل من أي جهة سياسية لاسيما وأنها عاصمة […]

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