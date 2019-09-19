التعليم تدعو طلبة الأقسام الداخلية إلى جلب

2019/09/19 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي لوزير التعليم، أنه من أجل "توفير بيئة صحية جيدة وملائمة وبسبب سياسة التقشف ...نسب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د قصي السهيل بإحضار مستلزمات السكن (دوشك، مخدة، شرشف، بطانية) من قبل الطالب الراغب بالسكن في الاقسام الداخلية للجامعات كافة وعدم مطالبة الطلبة الذين لا تسمح لهم ظروفهم المالية بذلك استنادا الى الأمر الوزاري ج ق/2512".انتهى.ص.هـ.ح.

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