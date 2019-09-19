هنغاريا تقدم 30 مقعدا لطلبة الدراسات العليا في كوردستان

2019/09/19 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن هنغاريا التي قدمت المساعدات لاقليم كوردستان عندما تعرض لحرب "داعش" والازمة المالية، الا ان استمرار مساعداتها لقوات البيشمركة من جهة ومنح طلبة الاقليم مقاعد للدراسات العليا من جهة اخرى يبعث على التقدير والاشادة بشكل اكبر.وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي أن وفداً هنغاريا مؤلفا من القنصل الهنغاري لدى الاقليم سابو ميكلوش ومسؤول العلاقات الدراسية الهنغارية توماش دزو، زار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان.وقال إن القنصل الهنغاري اعلن في بداية اللقاء انهم سعوا الى تنمية العلاقات في جميع المجالات ومنها مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، مبينا انه اشار الى اطار الاتفاق بين وزارى التعليم العالي الكوردستانية ووزارة القدرات البشرية الهنغارية تقدم سنويا 30 مقعدا للدراسات العليا لطلبة الاقليم.واكد انه للعام الحالي وفي بداية شهر كانون الاول سيتم فتح باب التقديم للدراسات العليا في هنغاريا وتم تخصيص 30 مقعدا دراسيا، مبينا انه سيتم اعلان تفاصيل التقديم وشروطه لمواطني اقليم كوردستان.واشار البيان الى ان وزير التعليم العالي الكوردستاني ارام محمد قادر وبعد الاشادة باعمال القنصل الهنغاري في الاقليم، اعلن ان هنغاريا قدمت المساعدات لاقليم كوردستان في الوقت الذي كان يتعرض لحرب "داعش" والازمة المالية، مستدركا ان مساعداتها لقوات البيشمركة من جهة واستمرارها في تقديم المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا في الاقليم من جهة اخرى تبعث على الاشادة والتقدير العالي.واعرب محمد عن امله ان تستمر هنغاريا في علاقاتها مع الاقليم معربا عن سروره بوصول طلبة الاقليم في اطار العلاقات الدراسية(السكولارشيب) وصلوا الى الجامعات الهنغارية واستطاعوا ان يحققوا لانفسهم مكانة فيها.كما عبر الوزير الكوردستاني عن شكره لهنغاريا لتقديمها 30 مقعدا للدراسات العليا لطلبة الاقليم.

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