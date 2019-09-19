2019/09/19 | 18:36

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مجلس كربلاء يدعو للتريث برفع التجاوزات لحين إيجاد البدائل: ازالة التجاري حصراً

دعا رئيس مجلس محافظ كربلاء في بيان ،الخميس، الى التريث برفع حالات

التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيمبيان مجلس محافظة كربلاء المقدسة :// التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل

مناسبة وسكن لائق لهم.// واجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لايملكون

سكنا مناسبا لهم. // نؤكد الاستمرار برفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده "حصرا"

مديرية البلدية في المحافظة.

يتابع رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة بشكل جدي ومكثف قضية

التجاوزات على اراضي الدولة في المحافظة وحملة رفعها بعد صدور قرار

مجلس الوزراء ٥٠٣ الخاص بالظاهرة المنتشرة منذ ٢٠٠٣.ونود ان نبين مايلي :انه حسب الاتفاق بين رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي

مع السيد المحافظ نصيف الخطابي يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٩/١٧، فتقرّر

التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة

وسكن لائق لهم.وفي هذا الصدد نود ان نبيّن اننا مع كل الفقراء والمتعففين وباقي

الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا

يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي

تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة.ونؤكد الاستمرار برفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده "حصرا"

مديرية البلدية في المحافظة.

علي المالكي رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة ٢٠١٩/٩/١٩

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