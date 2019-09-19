الديمقراطي الكردستاني: اهم شروط انهاء الخلافات مع بغداد دفع ديون الاقليم

2019/09/19 | 18:36

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس، ان الديون التي بذمة حكومة الاقليم يجب على بغداد...

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