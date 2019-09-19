2019/09/19 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة البصرة، الخميس، ضبط اسلحة مختلفة غير مرخصة خلال حملة واسعة في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط اسلحة في البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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