2019/09/19 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال رئيس مجلس قضاء المقدادية في ديالى، عدنان التميمي، اليوم الخميس، إن 17 منطقة بالمحافظة، دخلت مرحلة القلق والترقب، خوفاً من تكرار سيناريو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب بحيرة حمرين.. قلق وترقب في 17 منطقة في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب بحيرة حمرين.. قلق وترقب في 17 منطقة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).