مصدرأمني لـ

2019/09/19 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن اعتقال من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في

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