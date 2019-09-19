الحديد والصلب تبحث مع شركة ايطالية تدريب كوادر مصنع الصلب

2019/09/19 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير عام شركة الحديد والصلب في البصرة عباس حيال لكن ” مع شركة دانيللي الايطالية تدريب كوادر مصنع الصلب في شركة الحديد.وقال لكن ” خلال زيارته ايطاليا انه عقد عدة اجتماعات تناولت تصنيع المعدات الجديدة للمصنع واعداد برنامج مكثف لتدريب منتسبي مصنع الصلب لغرض اعدادهم وتهيئتهم لعمليات التشغيل بعد اكتمال نصب المعدات .[…]

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