فيسبوك تطوّر نظارتها الذكية

2019/09/19 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن شركة "فيسبوك" تعمل على تطوير نظارات ذكية، لتحقق من خلالها نقلة نوعية في سوق الأجهزة الإلكترونية المحمولة.

وتبعا للمعلومات فإن المهندسين في مختبرات Facebook Reality Labs يتعاونون حاليا مع الخبراء في شركة Luxottica Group SpA المطورة لنظارات Ray-Ban الشهيرة لتطوير نظارة قادرة على التعامل مع أجهزة "آبل"، لتكون تحفتهم الجديدة من بين أفضل الإلكترونيات الذكية المطروحة في الأسواق.

ومن المفترض أن تأتي نظارة "فيسبوك" الجديدة بهيكل شبيه بهياكل النظارات العادية التي يرتديها الناس يوميا، وأن يزود هذا الهيكل بكاميرات صغيرة تساعد المستخدم على إجراء مكالمات الفيديو، أو استعمال خدمة البث المباشر الخاصة بـ "فيسبوك".

كما ستجهّز هذه التحفة التقنية بمايكروفونات ومكبرات صوت متطورة لتمكين مستخدمها من الاستماع إلى الموسيقى وإجراء وتلقي الاتصالات، وسيمكن لحاملها التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

أما عدسات هذه النظارة فستكون شفافة تقريبا، لكنها ستأتي بقدرة على عرض البيانات التي يحتاجها المستخدم، كبيانات الوقت وحالة الطقس وحالة الازدحام المروري على الطرقات وغيرها من البيانات التي يحتاجها المستخدم بشكل يومي.انتهى/س

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