قراءة في كتاب الحرب النفسية في القرن الحادي والعشرين

2019/09/19 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أكرم فرج الربيعي يطرح كتاب الحرب النفسية في القرن الحادي والعشرين لمؤلفه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي تساؤلا جوهريا مفاده : هل تغيرت اساليب الحرب النفسية في القرن الحادي والعشرين عما كانت عليه في القرن الماضي ؟ يحاول هذا الكتاب تقديم تغطية شاملة للإجابة عن هذا السؤال عبر ستة فصول رئيسة تضمنها ، …

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