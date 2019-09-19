صالح العراقي يعلق على اعتصام انصار الصدر: مدفوع الثمن ولا انتم منا ولا نحن منكم

2019/09/19 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

علقت الصفحة المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي تحمل اسم صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، على اعتصام المعتقلين الصدريين في السجون الامريكية سابقا، بان اعتصامهم مدفوع الثمن.

وكتبت الصفحة منشورا تابعته الغد برس، اعتصام مدفوع الثمن ، لا انتم منا ولا نحن منكم بقاؤكم في السجون افضل من حريتكم المؤذية، لا غفر الله لكم.

يذكران معتقلين صدريين طالبوا مؤسسة السجناء بشمولهم بامتيازات السجناء السياسيين، وقاموا باعتصام مفتوح امام الهيئة السياسية للتيار الصدري.

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