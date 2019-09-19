تركيا: إنشاء “منطقة آمنة” يسرع عودة اللاجئين السوريين

2019/09/19 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، إن تشكيل “منطقة آمنة” في سوريا يسرع في عمليات العودة الطوعية للاجئيين السوريين في تركيا إلى بلادهم.وأضاف صويلو في كلمة له خلال مؤتمر دولي للأمن عقد في أنقرة، أن “تركيا تحاول من خلال مشاوراتها وحوارها مع نظرائها في السياسة الخارجية، توفير الاستقرار في

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