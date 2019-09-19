#وسائل_إعلام_إسرائيلية: دوي صفارات في سديروت ومستوطنات غلاف غزة
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#وسائل_إعلام_إسرائيلية: دوي صفارات في سديروت ومستوطنات غلاف غزة
الخميس 19 سبتمبر 2019 - 18:28
#وسائل_إعلام_إسرائيلية: دوي صفارات في سديروت ومستوطنات غلاف غزة
#وسائل_إعلام_إسرائيلية: دوي صفارات في سديروت ومستوطنات غلاف غزة
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