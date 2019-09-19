2019/09/19 | 19:07

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بحث مشروع نصب تذكاري يجسد شهداء الانتفاضة في النجف

استقبل محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري مدير مديرية شهداء المحافظة

الدكتور حيدر كاظم ديوان الحسناوي يرافقة مسؤول ملف حقوق الانسان

الدكتور طالب الرماحي.

وقال بيان لمكتب الياسري، انه" اللقاء بحث مشروع النصب التذكاري

المزمع اقامته في موقع فندق السلام الذي شهد تصفية وابادة الالاف من

شباب المحافظة بعد انتهاء الانتفاضة الشعبانية المباركة في عام 1991

, وتم بحث المعوقات التي تحول دون انجاز النصب , وتم االاتفاق على

متابعة الملف مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع.

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