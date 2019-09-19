مسرور بارزاني: حل المشكلات مع بغداد سيمكّن حكومة الاقليم تقديم افضل الخدمات

2019/09/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان حكومته تعد الاهتمام بالتعليم العالي من اولوياتها‎.وقال بارزاني في كلمة له بحفل تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك، "ان حل المشكلات مع بغداد سيمكّن حكومة الاقليم من تقديم افضل الخدمات لمواطني الاقليم في كل القطاعات بصورة عامة وقطاع التعليم العالي بصورة خاصة".واضاف بارزاني وهو رئيس مجلس امناء الجامعة، "اتعهد بدعم العملية التعليمية والتربوية في الاقليم، وادعو الحكومة العراقية ايضا التعاون في هذا المجال‎، وذلك بتحسين العلاقات وحل المشكلات بين الجانبين‎".

اجريت اليوم الخميس مراسم تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك.وحضر المراسم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بالاضافة الى عدد من المسؤولين في بغداد واربيل .

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