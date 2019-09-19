2019/09/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجريت اليوم الخميس مراسم تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك.وحضر المراسم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بالاضافة الى عدد من المسؤولين في بغداد واربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. بحضور رسمي كبير.. تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. بحضور رسمي كبير.. تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).