2019/09/19 | 19:08

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، إحباط محاولة تهريب اربع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصرالجنوبي.

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