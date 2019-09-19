غداً.. ناشئة العراق في مواجهة حاسمة أمام لبنان

2019/09/19 | 19:08

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بغداد:سومر نيوز

يواجه منتخبنا للناشئين نظيره اللبناني يوم غد الجمعة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس ...

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