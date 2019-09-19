2019/09/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من اندلاع حرب شاملة حال تعرض بلاده لضربة من الولايات المت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ظريف: اذا وقعت الحرب فستضطر السعودية للقتال حتى آخر جندي أمريكي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ظريف: اذا وقعت الحرب فستضطر السعودية للقتال حتى آخر جندي أمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).