2019/09/19 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحطّمت مقاتلة أف-16 بلجيكية غرب فرنسا، اليوم الخميس، لكنّ طيّاريها تمكنا من القفز منها والنجاة بنفسيهما على الرغم من أن مظلة أحدهما علقت بسلك كهرباء للتوتر العالي قبل أن يتم إنقاذه، بحسب السلطات الفرنسية.

وقالت السلطات المحلية في منطقة موربيهان شمال غرب فرنسا في بيان إن"الطيار ومساعده تمكنا من القفز {من الطائرة} قبل تحطمها، لقد تم العثور على كليهما وهما على قيد الحياة".وتمكنت فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المنطقة من إسعاف الطيار الأول بسرعة، ثم توجهت إلى الطيار الثاني فوجدته متدليًا من مظلته التي علقت بسلك كهرباء للتوتر العالي.وظل الطيار معلقًا بالسلك حوالي ساعتين إلى أن تولت طواقم الإطفاء إنزاله بمساعدة متخصصين بالشبكة الكهربائية.وبحسب السلطات فإنّ "الطيار ومساعده هما في حالة طوارئ نسبية، وهما على قيد الحياة وجريحان".ولم يتّضح في الحال سبب الحادث.وكان الطيَّاران في رحلة تدريب عندما تحطمت طائرتهما بين لاندول وبلوفينر، في مكان يسمى غيرنيك.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم مقاتلة أف-16 بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها‎) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم مقاتلة أف-16 بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).