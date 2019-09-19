2019/09/19 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، اعادة اكثر من {158} لاجئا عراقيا من اراضي تركيا الى مواطنهم الاصلية في المحافظات.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" اكثر من ( 158 ) نازح عراقي عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كانوا متواجدين في عدة محافظات من تركيا (انقرة ، سامسونك وجروم ) عبر منفذ ابراهيم الخليل الى العراق وصولا الى مناطقهم الاصلية".



واضاف الى" استمرار خطة النقل الخاصة بالعودة الطوعية لكل النازحين المتواجدين في دول الجوار واعادتهم الى محافظاتهم ومناطقهم وحسب التوقيتات والخطط المتفق عليها مع وزارة الهجرة والمهجرين".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة اكثر من 158 نازحاً عراقياً في تركيا الى البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة اكثر من 158 نازحاً عراقياً في تركيا الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).