اتحاد الكرة: ينفي تمديده فترة الانتقالات الصيفية في المنافسة الكروية

2019/09/19 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تمديده لفترة الانتقالات الصيفية في المنافسة الكروية، مؤكدا انها ستنتهي بالموعد المثبت.

وقال عضو المكتب الاعلامي

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