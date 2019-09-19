دائرة السينما والمسرح العراقية تشكر مخرج ايزيدي، والسبب الاوسكار!

2019/09/19 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد قدمت دائرة السينما والمسرح العراقية الشكر للمخرج العراقي الألماني “نوزاد شيخاني” على الانسحاب من سباق الترشح لجائزة الأوسكار نيابة عن جمهورية العراق من خلال فيلمه الروائي الطويل “تورن” والتنازل لفيلم “موصل 980” الذي يحكي قصة شابة ايزيدية اسمها “درة” التي تحاول الهروب من براثن تنظيم داعش وركبت في صندوق السيارة لتجد …

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