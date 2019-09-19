تسهيلات للعراقيين المسافرين إلى مصر.. الجواز

2019/09/19 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة، عن تفاهمات جديدة مع السلطات المصرية لتقديم تسهيلات للمسافرين العراقيين لأغراض السياحة.

تضمنت التسهيلات عدم سحب جوازات السفر من المسافرين العراقيين إلى مصر لدى وصولهم المطار وتقليص أعداد أعضاء الوفود المسموح لها بالدخول

وذكرت السفارة في بيان لها، إن "تفاهمًا جرى مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين إلى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وقد طُبِّقَ هذا الإجراء بدءًا من يوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر 2019".

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بينت السفارة أيضًا، أن "السلطات المصرية، سَمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة الى مصر 5 أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ 20 فردًا"، مشيرة إلى أن "هذه التسهيلات تأتي بعد تواصل مُثمر من قبل السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكادر السفارة، مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية".

كما أوضح السفارة، أن "السلطات المصرية أبدت تعاونًا كبيرًا لإنجاز هذه التسهيلات، التي ستصب تطوير في العلاقات الإنسانية بين الشعبين الشقيقين"، مؤكدةً أن "هناك تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي الذين يرومون زيارة جمهورية مصر العربية".

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