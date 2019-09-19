2019/09/19 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سحر أحمد علي الحارة

ومازالوا يعْقدون حواراً حول الانسانية أو حول السلام..أية إنسانية ؟وأي سلام ؟!هؤلاء المنافقون الذين يبيعون الناس أوهاماً، يقامرون حتى بشرفهم الوطني،ومن يَبع وطنَه، ينافق على مبادئ وطنِه،ويحاول أن ينفخَ وينتفخَويعرف أنه لا أكثر من بالونة ضفدع لايُعْوِزُها إلاَّ شوكةٌ من قُنفذ ومن نفقٍ الى نفق !!الإنسانية السلام،أن تتواضع بلا ضِعه..وأن تعترف باﻵخر وأنت في قمة مجالك وإذا لزم الأمر أن تمارس وضوءاً وطنيّاً بأن تصبح عامل نظافة تَكْنِس من كل طريق تعترضك جميع هذه العوائق البشريّة وأوساخها.

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