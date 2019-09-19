لجنة الثقافة والاعلام تبحث تنفيذ وتوصيات اليونسكو الخاصة بادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/09/19 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

بحثت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب العراقي مع اللجنة المختصة بملف بابل سبل تنفيذ شروط وتوصيات المنظمة العالمية اليونسكو الخاصة بادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي .واكدت رئيس اللجنة السيدة سميعة الغلاب والسيد النائب علي الحميداوي اثناء الاجتماع الذي عقد في محافظة بابل بحضور نائب محافظ بابل واللجنة التنفيذية المختصة بانجاز مشاريع تطوير وتأهيل بابل الاثرية ورفع التجاوزات عنها, ان من اولوليات عملنا ان نتابع عن كثب تنفيذ الشروط والتوصيات التي من شأنها المحافظة على وجود بابل القديمة ضمن اللائحة العالمية وانجاز جميع المتطلبات وحلحلة جميع المشاكل والعقبات التي تقف امام سير العمل بصورة صحيحة، مع مراعاة مسؤولية وزارة الثقافة عن ملف بابل امام المجتمع الدولي.كما بحث الاجتماع فقرات جدول الاعمال كان في مقدمتها التفاصيل الدقيقة لتوصيات منظمة اليونسكو والاجراءات المتخذة من قبل الجهة التفيذية بشأنها, ومعالجة التداخل في الصلاحيات بين محافظة بابل ووزارة الثقافة والسياحة والاثار لضمان سير العمل بانسيابية تامة, والاخذ بنظر الاعتبار بوضع خطة سريعة ودقيقة لانجاز تلك المشاريع قبل انعقاد الاجتماع الـ 44 للجنة التراث العالمي القادم.وتمخض عن الاجتماع توصيات ومهام لمعالجة أي خلل ممكن ان يواجه التداخل في الصلاحيات وتكون لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار مشرفة على جميع الاعمال المناطة باللجان التنفيذية المختصة.

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