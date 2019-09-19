البرلمان يعقد جلسة جديدة السبت المقبل وجدول الاعمال يخلو من التشريعات الخلافية

2019/09/19 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم السبت المقبل ،والتي سيتضمن جدول اعمالها التصويت وقراءة ومناقشـة بعض تشريعات القوانين .ونشرت الدائرة البرلمانية جدول اعمال جلسة يوم السبت من دون ان يتضمن في اي من فقراته ادراج التشريعات الخلافية المهمة ./انتهى

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