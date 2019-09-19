صالح محمد العراقي يعلق على اعتصامات الصدريين: اعتصامكم مدفوع وبقاؤكم في السجون افضل من حريتكم المؤذية!

2019/09/19 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق علق صالح محمد العراقي الحساب التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على التظاهرات التي نظمهما الصدريون المقاومون للقوات الاميركية للمطالبة بتعويضات لقاء تضحياتهم التي قدموها بالقول” اعتصام مدفوع الثمن” ونشر حساب صالح محمد العراقي ما نصه ” اعتصام مدفوع الثمن..لا انتم منا ولا نحن منكم..بقاؤكم في السجون افضل من حريتكم المؤذية..لا غفر […]

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