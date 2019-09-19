يحدث الان.. لجنة التراخيص تجتمع لاعداد التوصية النهائية بخصوص وضع نادي الطلبة لإرسالها للاتحاد الاسيوي لكرة القدم

2019/09/19 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدثالان..لجنةالتراخيصتجتمعلاعدادالتوصيةالنهائيةبخصوصوضعناديالطلبةلإرسالهاللاتحادالاسيويلكرةالقدم

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