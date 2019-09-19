إعلان عضوية جمعية مهرجانات أفلام «أوراسيا» بمهرجان الأطفال السينمائي الـ32 باصفهان

2019/09/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتمثل مهمة جمعية مهرجانات افلام «أوراسيا» في إقامة و توسيع العلاقة بين مهرجانات الأفلام في البلاد الأوروبية والآسيوية، من خلال تشجيع التبادل الثقافي، المهني و المحتوى في مجالات أفلام الأطفال و الأسرة، تثقيف و تعزيز محو الأمية في إنتاج الأفلام، الإنتاج المشترك للأفلام ذات العرض المباشر، أفلام أنيميشن و أفلام وثائقية للأطفال، الیافعین و عروض عامة للعائلة.



يتم تطبيق القواعد الأساسية لهذا الإعلان بشكل متبادل فیما بين الدول الآسيوية والأوروبية، حیث سیعقد اجتماعات قارية لأجل تعزيز القيم الإنسانية المشتركة (الأسرة ، الصداقة، الحب، الموهبة، الإبداع، الطبيعة، الثقافة، وما إلى ذلك) التي هي مصدر لإيجاد النظرة العالمیة الإيجابية و الإبداعية في الأطفال و الیافعین.

بإمكان أي دولة الموافقة على الأهداف، المهام و القواعد الأساسية للجمعية، و تسعى جاهدة لبناء تعاون بين الدول و توسيع العلاقات بين الدول أن تكون عضوا في الجمعية.

كل عام، یقوم أحد أعضاء الجمعية بتکریس يوم خاص لإحدى الدول الأوراسية في مهرجانه، حيث يدعو ممثلي مهرجان الأفلام الخاص بالدولة المعنية إلى المهرجان الخاص به.



فيما أن خلال هذا اليوم، سيتم عرض الأفلام، إقامة عروض، معارض و فعاليات أخرى تهدف لتعزيز و معرفة ثقافة الدولة التي تم اختيارها.



بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا بتعريف مهامها، قواعدها، خططها و تقديم النتائج العملية لهذه المؤسسة للحاضرين.



مدير جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا بالتعاون مع مدير مهرجان أفلام الأطفال سئول غورو (كوريا الجنوبية) و مدير المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و الأسرة زيرو بلاس (روسيا)، هم مؤسسي هذه المؤسسة، كما أنه خلال الاجتماعات السنوية ، سيكون من واجبهم تحديد الأعضاء و تكوين اللجنة ، تحديد المهام و الخطط التنفيذية للجمعية.

مع توقيع هذه الاتفاقية من هذا التاريخ فصاعدا ، سينضم مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الإيراني إلى المؤسسة كأول عضو رسمي في جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا، كما سيتم الإستفادة من جميع مزاياه.

هذه الوثيقة تمت کتابتها باللغة الكورية، الروسية، الفارسية والإنجليزية، كما ان جميع اللغات الأربع لها نفس القيمة.

الملحق التنفيذي

في ظل الأهداف المشتركة بين المهرجان الدولي للأطفال و اليافعين في إيران، المهرجان الدولي لأفلام زيرو بلاس و مهرجان أفلام الأطفال سئول غورو (الذين من الان و صاعدا سيكونون أطراف هذه الإتفاقية)، و في ضوء تطویر و توسيع أعمال مهرجان أفلام الأطفال في إيران، كوريا الجنوبية و روسيا، تنوي الدول الثلاث توقيع مذكرة تفاهم بشأن التزامها المتبادل بإيجاد الإمكانيات و فرص أكثر للتعاون و توحيد الأهداف.

البند 1ـ ينبغي على أطراف مذكرة التفاهم هذه، توفير الفرص المناسبة لتواجد أفلام الأطفال الخاصة بالدول الأخرى في مهرجان أفلام الأطفال لدول هذه الإتفاقية.

البند 2ـ يجب على أطراف مذكرة التفاهم، خلق الأرضية اللازمة للإنتاج المشترك لصانعي الأفلام و منتجي البلدان المشاركة في هذه الاتفاقية .

البند 3 ـ تبادل المعلومات و المعرفة من خلال ورش العمل، المؤتمرات و الندوات

البند 4 ـ المساهمة في تطوير مهرجانات الأفلام للبلدان المتواجدة في هذه الإتفاقية خلال مجالات التطبيق و التنظيم.

البند 5 ـ إقامة إحتفالات قديرة للشخصيات البارزة و المؤثرة في مهرجانات الأفلام لكل بلد.

البند 6 ـ ينبغي على أطراف هذه الإتفاقية أن تتضمن مهرجاناتهم الخاصة بالأفلام، عروضا خاصة بالمراجعة و التركيز على السينما الكلاسيكية و الحديثة للدول الأخرى.

مدة العقد

العقد ساري المفعول لمدة عامين.



عند انتهاء مدة العقد، ستكون هذه الاتفاقية قابلة للتجديد لمدة عامين أخريين ، بموافقة صريحة من جميع الأطراف، ما لم يتم توقيع طلب فسخ العقد و تقديمه كتابيا من قبل أحد الطرفين قبل 6 أشهر من انتهاء فترة الصلاحية.



إعلان عضوية جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا

تتمثل مهمة جمعية مهرجانات افلام أوراسيا في إقامة و توسيع العلاقة بين مهرجانات الأفلام في البلاد الأوروبية و الآسيوية، من خلال تشجيع التبادل الثقافي، المهني و المحتوى في مجالات أفلام الأطفال و الأسرة، تثقيف و تعزيز محو الأمية في إنتاج الأفلام، الإنتاج المشترك للأفلام ذات العرض المباشر، أفلام أنيميشن و أفلام وثائقية للأطفال، الیافعین و عروض عامة للعائلة.



يتم تطبيق القواعد الأساسية لهذا الإعلان بشكل متبادل فیما بين الدول الآسيوية والأوروبية، حیث سیعقد اجتماعات قارية لأجل تعزيز القيم الإنسانية المشتركة (الأسرة، الصداقة، الحب، الموهبة، الإبداع، الطبيعة، الثقافة، وما إلى ذلك) التي هي مصدر لإيجاد النظرة العالمیة الإيجابية و الإبداعية في الأطفال و الیافعین.

بإمكان أي دولة الموافقة على الأهداف، المهام و القواعد الأساسية للجمعية، وتسعى جاهدة لبناء تعاون بين الدول و توسيع العلاقات بين الدول وعليها أن تكون عضوا في الجمعية.

كل عام، یقوم أحد أعضاء الجمعية بتکریس يوم خاص لإحدى الدول الأوراسية في مهرجانه، حيث يدعو ممثلي مهرجان الأفلام الخاص بالدولة المعنية إلى المهرجان الخاص به.



فيما أن خلال هذا اليوم، سيتم عرض الأفلام، إقامة عروض، معارض و فعاليات أخرى تهدف لتعزيز و معرفة ثقافة الدولة التي تم اختيارها.



بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا بتعريف مهامها، قواعدها، خططها و تقديم النتائج العملية لهذه المؤسسة للحاضرين.



مدير جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا بالتعاون مع مدير مهرجان أفلام الأطفال سئول غورو (كوريا الجنوبية) و مدير المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و الأسرة زيرو بلاس (روسيا)، هم مؤسسي هذه المؤسسة، كما أنه خلال الاجتماعات السنوية، سيكون من واجبهم تحديد الأعضاء و تكوين اللجنة، تحديد المهام و الخطط التنفيذية للجمعية.

مع توقيع هذه الاتفاقية من هذا التاريخ فصاعدا ، سينضم مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الإيراني إلى المؤسسة كأول عضو رسمي في جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا، كما سيتم الإستفادة من جميع مزاياه.

هذه الوثيقة تمت کتابتها باللغة الكورية، الروسية، الفارسية والإنجليزية، كما ان جميع اللغات الأربع لها نفس القيمة.

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