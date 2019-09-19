2019/09/19 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع الأميركية: هدفنا تجنب النزاع العسكري مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الأميركية: هدفنا تجنب النزاع العسكري مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع الأميركية: هدفنا تجنب النزاع العسكري مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).