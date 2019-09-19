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فيتو روسي صيني يطيح بمشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي حول إدلب


فيتو روسي صيني يطيح بمشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي حول إدلب
2019/09/19 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

فيتو روسي صيني يطيح بمشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي حول إدلب

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فيتو روسي صيني يطيح بمشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي حول إدلب

الخميس 19 سبتمبر 2019 - 19:05

فيتو روسي صيني يطيح بمشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي حول إدلب

فيتو روسي صيني يطيح بمشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي حول إدلب  

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