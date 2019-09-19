ظريف: أي ضربة أمريكية تستهدف إيران ستؤدي إلى اندلاع حرب شاملة

2019/09/19 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار ظريف، في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، تابعه موقع الغدير، اليوم الخميس، جاءت تزامنا مع توتر جديد في المنطقة عقب اتهام إيران بالوقوف وراء الضربة على منشأتي "ارامكو"، إلى أن بلاده لا علاقة لها بهذا الهجوم، موضحا: "أعرف أننا لن نفعل ذلك، كما أعرف أن الحوثيين أصدروا بيانا تبنوا فيه العملية".وردا على سؤال حول تداعيات أي ضربة أمريكية أو سعودية محتملة على إيران، قال ظريف إن ذلك سيؤدي إلى اندلاع "حرب شاملة"، مشيرا إلى أن المملكة "ستكون مضطرة للقتال حتى آخر جندي أمريكي".وتابع: "أود الإدلاء بتصريح جدي للغاية، لا نريد الانخراط في أي نزاع عسكري، لكننا لن نتردد في الدفاع عن أراضينا".وحذر وزير الخارجية الإيراني من أن أي عملية عسكرية ضد بلاده منفذة بناء على ذريعة كاذبة متمثلة بالرد على استهداف "أرامكو" ستؤدي إلى "سقوط كثير من القتلى".من جهة أخرى، أكد ظريف استعداد بلاده للحوار مع كل من السعودية والإمارات، مشددا مع ذلك على رفض إيران خوض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى إلغائها العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها المبرم في 2015.وتعرضت السعودية، في 14 أيلول، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته القوات اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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