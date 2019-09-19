الأعلان عن جمعية مهرجانات أفلام «أوراسيا»

2019/09/19 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



أعلن في ايران عن تشكيل جمعية مهرجانات افلام”أوراسيا” مهمتها إقامة و توسيع العلاقة بين مهرجانات الأفلام في البلاد الأوروبية والآسيوية.

وتشجع الجمعية التبادل الثقافي، والمهني و المحتوى في مجالات أفلام الأطفال و الأسرة، اضافة الى تثقيف و تعزيز محو الأمية في إنتاج الأفلام، والإنتاج المشترك للأفلام ذات العرض المباشر، وأفلام أنيميشن و أفلام وثائقية للأطفال، الیافعین و عروض عامة للعائلة.

ومن المقرر ان يتم تطبيق القواعد الأساسية لهذا الإعلان بشكل متبادل فیما بين الدول الآسيوية والأوروبية، حیث سیعقد اجتماعات قارية لأجل تعزيز القيم الإنسانية المشتركة (الأسرة ، الصداقة، الحب، الموهبة، الإبداع، الطبيعة، الثقافة، وما إلى ذلك) التي هي مصدر لإيجاد النظرة العالمیة الإيجابية و الإبداعية في الأطفال و الیافعین.

وبإمكان أي دولة الموافقة على الأهداف، المهام و القواعد الأساسية للجمعية، و تسعى جاهدة لبناء تعاون بين الدول و توسيع العلاقات بين الدول أن تكون عضوا في الجمعية.

كما تضمن تشكيل الجمعية ان یقوم أحد أعضاءها،كل عام، بتکریس يوم خاص لإحدى الدول الأوراسية في مهرجانه، حيث يدعو ممثلي مهرجان الأفلام الخاص بالدولة المعنية إلى المهرجان الخاص به، لعرض الأفلام، وإقامة عروض، ومعارض و فعاليات أخرى تهدف لتعزيز و معرفة ثقافة الدولة التي تم اختيارها.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا بتعريف مهامها، قواعدها، خططها و تقديم النتائج العملية لهذه المؤسسة للحاضرين.

ووقع اعلان التأسيس الذي اقيم على هامش مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الإيراني، مدير جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا بالتعاون مع مدير مهرجان أفلام الأطفال سئول غورو (كوريا الجنوبية) و مدير المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و الأسرة زيرو بلاس (روسيا)، وهم مؤسسي هذه المؤسسة، كما أنه خلال الاجتماعات السنوية ، سيكون من واجبهم تحديد الأعضاء و تكوين اللجنة ، تحديد المهام و الخطط التنفيذية للجمعية.

ومع توقيع هذه الاتفاقية ، سينضم مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الإيراني إلى المؤسسة كأول عضو رسمي في جمعية مهرجانات أفلام أوراسيا، كما سيتم الإستفادة من جميع مزاياه.

يذكر ان وثيقة الاعلان عن تأسيس الجمعية تمت کتابتها باللغة الكورية، الروسية، الفارسية والإنجليزية، كما ان جميع اللغات الأربع لها نفس القيمة.

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