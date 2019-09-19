2019/09/19 | 19:38

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البنتاغون : هدف واشنطن تجنب النزاع العسكري مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات

الخميس

19

أيلول

2019 :

07:31 pm

15

البنتاغون : هدف واشنطن تجنب النزاع العسكري مع إيران والعودة إلى

طاولة المفاوضات

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