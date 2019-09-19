الحلبوسي يبحث مع رئيسة برلمان الاقليم قوانين الإدارة المالية والموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020

2019/09/19 | 20:12

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بغداد:سومر نيوز

بحث التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، الملفا...

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