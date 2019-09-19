2019/09/19 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صرح العميد حسين دهقان، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجالات الصناعات الدفاعية في إيران، بأن الأنظمة الرادارية الأمريكية فشلت أمام هجمات جماعة “أنصار الله” على أرامكو.ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن دهقان، قوله في برنامج للاحتفاء بذكرى الشهداء في مدينة ساري، وقال: “تعرضت مجموعة أرامكو إلى هجمات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: أجهزة التجسس والرادارات الأمريكية في السعودية فشلت في رصد الصواريخ اليمنية وكالة خطوة برس.

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