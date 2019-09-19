القوات المشتركة تنفذ عملية إنزال جوي بهور الدلمج

2019/09/19 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن القيام بعملية إنزال جوي بمنطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن الديوانية والناصرية والكوت.

وقالت الخلية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "عملية الانزال اسفرن عن ضبط عدد من الاسلحة والصواريخ"، لافتاً الى إن "العملية تمت من قبل قوة مشتركة من شعبة استخبارات في وزارة الداخلية بالتنسيق مع طيران الجيش، شرعت بتنفيذ واجب عبر انزال في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن الديوانية والناصرية والكوت".

وأشار الى انه "تم ضبط قاذفتين وتكتريوف وبندقية كلاشنكوف واخرى للصيد و١٥ رمانة هجومية و٧ صواريخ ضد الأشخاص، و١٠ حشوات صاروخ قاذفة و٣٩ صاعق تفجير رمان و٤خراطيش صيد".انتهى/س

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