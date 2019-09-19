الدفاع المدني يطلق الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية

2019/09/19 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبا للأخباركشفت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الخميس، إنطلاق الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن"الدفاع المدني في كربلاء اكمل الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية".

واضافت المديرية، ان "الخطة ستتضمن مشاركة ٤٠ فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف".

وتشهد الزيارة الاربعينية من كل عام إقبالاً كبيراً للزوار من خارج العراق وداخله لإحياء هذه المناسبة العظيمة اضافة الى تحضير كافة الخدمات لتبية كافة الاحتياجات التي تحتاجها مدينة كربلاء المقدسة.انتهى/س

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