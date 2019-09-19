وصول محطة كهرباء “عملاقة” الى معمل اسمنت الفلوجة

2019/09/19 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الخميس، وصول محطة كهربائية عملاقة الى معمل اسمنت الفلوجة.

وقال الدليمي في تصريح صحفي

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