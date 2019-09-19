مفاجأة...آبل ستستخدم التراب في أجهزة آيفون!!

2019/09/19 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شركة آبل أمس الأربعاء، ان أجهزة آيفون الجديدة ستستخدم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها في مكون رئيسي.

وأضافت آبل أنها ستستخدم تراباً نادراً

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