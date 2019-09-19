قوة مشتركة تعثر على حقل الغام لداعش في سامراء

2019/09/19 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت خلية الاعلامي الامني ،الخميس، بان قوة امنية مشتركة عثرت على حقل الغام تابع لعصابات داعش الاجرامية واعتقال مطلوبين اثنين في مواد قانونية اخرى في قضاء سامراء.

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