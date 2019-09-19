تعادل أربيل ونفط الجنوب بدوري الكرة الممتاز

2019/09/19 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعادل فريقا اربيل ونفط الجنوب، اليوم الخميس، بدون أهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ارضية ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ولم ينجح لاعبو الفريقين من هز شباك المرميين، طوال دقائق اللقاء، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وكانت الجولة قد افتتحت يوم امس الاربعاء، حيث فاز القوة الجوية على امانة بغداد بهدفين دون مقابل، والكرخ على الصناعات بثلاثة أهداف لهدفين، والقاسم على النفط بهدف نظيف، ونفط الوسط على الديوانية بثلاثة اهداف لهدف، والشرطة على الحدود بهدفين لهدف، بينما تعادل فريقا النجف والكهرباء بهدفين لكل منهما.

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