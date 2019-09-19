حقوق الانسان تصدر توضيحاً بشأن لجان تعويض المتضررين من الارهاب

2019/09/19 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الجهود المبذولة من لجان تعويض المتضررين من الارهاب.

وأوضح عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع المبالغ المصروفة للأشهر الثمانية لسنة ٢٠١٩ من قبل لجنة تعويض الممتلكات المتضررة من الارهاب حسب قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ( ٣١ مليار و ٥٥٧ مليون دينار عراقي ) ، منها (١٢ مليار و ١٢٣ مليون دينار عراقي) لمحافظة الانبار و (١١ مليار و ٣٣٨ مليون دينار) لمحافظة نينوى بينما محافظة صلاح الدين ( ٣ مليار و ٥٧٩ مليون دينار ) وديالى (مليارين و ٩٧٦ مليون ) والباقي موزعة على عشرة محافظات اخرها حسب التسلسل لمقدار المبالغ المصروفة هي محافظة ميسان بمبلغ مالي (مليون و ١٧٥ الف دينار عراقي)”.

وتابع، “كما بلغت المبالغ المصروفة لنفس الغرض لسنة ٢٠١٨ ( ١٠٣ مليار و ٥٧٧ مليون ) كانت حصة محافظة الانبار منها هي الاعلى بمبلغ ( ٦٦ مليار و ٤١٠ مليون دينار)”.

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