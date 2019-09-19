تحالف الفتح : لايمكن ترك عادل عبد المهدي دون مسائلة

2019/09/19 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد قيادي في تحالف الفتح ، عدم امكانية ترك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي دون محاسبة لاربع سنوات، مشيرا الى ان الحشد الشعبي تشكل من فصائل المقاومة ومعركتنا المباشرة مع اسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي بأسم التحالف النائب احمد الاسدي في تصريح متلفز، انه "تم اختيار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من بين عدة اسماء مرشحة، وان محافظ البصرة اسعد العيداني وقائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي كانا مرشحين لرئاسة الوزراء".واضاف، ان "سائرون والفتح لم يدعما الحكومة بمفردهما"، مستبعدا في ذات الوقت امكانية ترك عبدالمهدي لأربع سنوات أخرى دون محاسبة، في الوقت الذي تحاول فيه أطراف سياسية تفويت فرصة النظام الديمقراطي".وحول اتهام العراق بضرب المنشآت النفطية في السعودية، قال الاسدي، ان "العراق لا يمتلك صواريخ تتجاوز 300 كلم واتهامه باطلاقها باطل، ومعركتنا المباشرة اليوم مع إسرائيل".واوضح الاسدي، ان "هناك فصائل في الحشد الشعبي وهناك شباب مقاومون والحشد الشعبي تشكل من الفصائل والمقاومة وهي التي شكلت بنية الحشد، والفصائل لديها عشرات الالاف من المنتسبين ليسوا جميعهم في الحشد".

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